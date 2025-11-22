В Казани завершился VII Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд

В казанском ледовом дворце «Зилант» 21 ноября завершился VII Кубок Приволжского федерального округа по хоккею среди студенческих любительских команд. В турнире приняли участие 14 сборных из всех регионов ПФО.

Победителем стала команда из Чувашской Республики, которая в финальном матче обыграла сборную Оренбургской области со счетом 2:1. Третье место заняли хоккеисты из Татарстана, четвертое — команда Самарской области.

Лучшими игроками турнира были признаны Владислав Сиротов (Оренбургская область) — лучший вратарь, Артур Гарифуллин (Татарстан) — лучший защитник, Владислав Каминский (Оренбургская область) — лучший нападающий. Самым ценным игроком стал Александр Митрофанов из Чувашской Республики.

В церемонии награждения принял участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, который поблагодарил участников за зрелищную игру и правительство Татарстана за высокий уровень организации турнира.