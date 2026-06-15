В Казани зажгут 40 тысяч свечей в память о героях войны

21 и 22 июня в Казани пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В парке Победы состоится акция «Огненные картины войны»: из более чем 40 тысяч свечей активисты создадут портрет Петра Гаврилова — уроженца Казанской губернии и одного из руководителей обороны Брестской крепости. В тот же день студенты представят постановку «Джалиль» о жизни и подвиге поэта-героя.

В ночь на 22 июня в 2.00 стартует акция «Свеча памяти». Участники с лампадами пройдут от памятника Неизвестному солдату в парке Горького до Вечного огня в парке Победы. В 10.00 у мемориала состоится церемония возложения цветов с участием властей, ветеранов и горожан.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что сохранение памяти о трагических событиях 1941 года — это ответственность перед будущим и напоминание о хрупкости мира.