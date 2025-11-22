В Казани женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

22 ноября 2025  14:26
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня утром в Казани на перекрестке улиц Нигматуллина и Сибгата Хакима произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 41-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 37-летнюю женщину на пешеходном переходе.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После наезда пострадавшую доставили на машине скорой медицинской помощи в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

