В Казани женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

Сегодня утром в Казани на перекрестке улиц Нигматуллина и Сибгата Хакима произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 41-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на 37-летнюю женщину на пешеходном переходе.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После наезда пострадавшую доставили на машине скорой медицинской помощи в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.