В казанских школах и детсадах прошли плановые эвакуации в укрытия

23 сентября 2025  10:09
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня утром в учебных заведениях Казани были проведены плановые мероприятия по обеспечению безопасности детей. По рекомендации МЧС России педагоги организованно проводили учеников и воспитанников детских садов в укрытия. Эта практика стала стандартной мерой предосторожности в условиях возможных угроз с использованием беспилотников.

Важно: поводов для паники нет
Как подчеркнули в Управлении образования Казани, учебный процесс не прерывался. Дети находятся в безопасности под постоянным присмотром педагогов.

«Просим родителей сохранять спокойствие. Забирать детей из учебных заведений сейчас не нужно. Все организовано для их безопасности и комфорта. Мы оперативно сообщим обо всех дальнейших действиях через официальные каналы», — отметили в ведомстве.

Сегодня утром из-за угрозы с использованием беспилотников были временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. Жителей нескольких городов Татарстана, включая Казань, также попросили пройти в укрытия. Информация об этом была распространена через официальное приложение МЧС России.

На территории республики продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».

