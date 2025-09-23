В казанских школах и детсадах прошли плановые эвакуации в укрытия

Сегодня утром в учебных заведениях Казани были проведены плановые мероприятия по обеспечению безопасности детей. По рекомендации МЧС России педагоги организованно проводили учеников и воспитанников детских садов в укрытия. Эта практика стала стандартной мерой предосторожности в условиях возможных угроз с использованием беспилотников.

Важно: поводов для паники нет

Как подчеркнули в Управлении образования Казани, учебный процесс не прерывался. Дети находятся в безопасности под постоянным присмотром педагогов.

«Просим родителей сохранять спокойствие. Забирать детей из учебных заведений сейчас не нужно. Все организовано для их безопасности и комфорта. Мы оперативно сообщим обо всех дальнейших действиях через официальные каналы», — отметили в ведомстве.

Сегодня утром из-за угрозы с использованием беспилотников были временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. Жителей нескольких городов Татарстана, включая Казань, также попросили пройти в укрытия. Информация об этом была распространена через официальное приложение МЧС России.

На территории республики продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».