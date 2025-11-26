В казанских спортцентрах обновят более 200 пар коньков

Спортивная инфраструктура Казани готовится к зимнему сезону — в пунктах проката ледовых арен и стадионов заменят свыше 200 пар коньков. Значительное обновление инвентаря повысит комфорт для любителей массового катания.

Согласно данным городского комитета по физической культуре и спорту, новые коньки поступят в спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы» (50 пар), СК «Ак Буре» (20 пар) и СОК «Ватан» (30 пар). Легкоатлетический стадион «Ракета» также получит современный инвентарь взамен изношенного.

Ранее аналогичное обновление прошло в ледовых аренах «Баско» и «Юдино», где заменили более 50 единиц прокатного оборудования. Всего предстоящей зимой в столице Татарстана планируется организовать 105 ледовых площадок, включая 22 катка с пунктами проката инвентаря.