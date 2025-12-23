В казанской больнице №7 успешно провели первые операции по пересадке почки

В городской больнице №7 имени М.Н. Садыкова в Казани было осуществлено первое хирургическое вмешательство по трансплантации почки. Данная операция стала новым направлением медицинской помощи в учреждении, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу учреждения. В текущем периоде пациентам было выполнено три подобные операции с использованием донорских органов.

Как сообщил заведующий хирургическим отделением по координации донорства органов Ильдар Мусин, ранее в больнице не существовало практики трансплантации органов. Развитие данного направления стало возможным после освоения кардиохирургических вмешательств. Мусин подчеркнул, что начать работу сразу с больших объёмов невозможно в связи с необходимостью отработки всех рабочих процессов.

Для реализации программы больница получила консультационную поддержку от специалистов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Сотрудники федерального центра принимали участие как в хирургических вмешательствах, так и в послеоперационном ведении пациентов.

Следует отметить, что 2025 год стал для больницы №7 значимым в развитии трансплантологии — ранее здесь были начаты операции по пересадке сердца.