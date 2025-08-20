В Казанском Кремле открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой

С 19 августа в музее-заповеднике «Казанский Кремль» начала работу масштабная экспозиция «Плисецкая. Полюс магии», приуроченная к столетию со дня рождения великой балерины. Более 200 эксклюзивных экспонатов доставлены из фондов Бахрушинского театрального музея Москвы.

Посетители увидят подлинные сценические костюмы Плисецкой из легендарных спектаклей — «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот», а также личные вещи, фотографии и художественные портреты. Отдельный раздел посвящен творческому союзу балерины с композитором Родионом Щедриным, в котором представлены эскизы и материалы к балетам «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой».

«Казань стала важным этапом в юбилейной программе, — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. — Эта выставка позволяет по-новому увидеть многогранность таланта Плисецкой».

Экспозиция будет работать до 15 октября включительно. Вход для всех посетителей свободный. После Казани выставка отправится в Рязань, а в ноябре будет представлена в Пекине.