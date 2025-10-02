В Казанском кремле стартовала Декада пожилых людей с бесплатными экскурсиями и мастер-классами

В музее-заповеднике «Казанский кремль» проходит специальная программа в рамках Декады пожилых людей. Для представителей старшего поколения организованы бесплатные экскурсии и творческие занятия, которые продлятся до 9 октября.

В программе мероприятий — мастер-класс по японской живописи в технике «суми-э», где участники освоят создание картин с изображением космеи. Также запланированы тематические экскурсии по музеям комплекса: «Путешествие в затерянные миры» в Музее естественной истории, обзорная экскурсия по Музею истории государственности и посещение Музея истории Благовещенского собора.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация по телефонам музеев. Программа проводится на нескольких площадках Казанского кремля при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Декада пожилых людей проходит в Казани с 1 по 10 октября и включает разнообразные культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия для старшего поколения.