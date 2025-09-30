В Казанском медуниверситете сменился ректор: Алексей Созинов переходит на новую должность

С сегодняшнего дня Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) возглавляет новый исполняющий обязанности ректора. Им стала Диана Ильдаровна Абдулганиева, которая ранее была проректором вуза. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Предыдущий ректор, Алексей Станиславович Созинов, руководивший университетом с 2009 года, покидает свой пост в связи с переходом на выборную должность. Он возглавит комитет по социальной политике в Государственном совете Республики Татарстан.

Эпоха Созинова: университет-лидер и инновации

За 16 лет под руководством Алексея Созинова Казанский ГМУ укрепил свои позиции как один из лидеров медицинского образования в России. При нем университет стал настоящим международным центром: здесь учатся студенты из 50 стран и 40 регионов России.

Среди ключевых достижений последних лет:

«Приоритет 2030»: В 2024 году вуз выиграл грант в размере 462 млн рублей в рамках престижной государственной программы. Это позволило открыть новые подразделения и внедрить современные подходы к обучению и науке.

Развитие регионов: Были открыты кафедры в Набережных Челнах и Альметьевске, где теперь работают студенты-старшекурсники и ординаторы.

Стартапы и инновации: Университет активно поддерживает студенческое предпринимательство. Проект «Венчурный инкубатор» вырос в «Биотехнологический технопарк», а акселерационные программы собирают сотни участников со всей страны.

Наука: Вуз демонстрирует рост числа научных публикаций и изобретений.