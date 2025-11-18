В казанском метро готовятся к зиме: пассажирам стало светлее и теплее

Специалисты казанского метрополитена завершили комплекс работ по подготовке к холодному сезону. За последние две недели в подземке было заменено 279 светодиодных ламп на перегоне между станциями «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская». Также новые современные светильники появились на станции «Дубравная» и в пешеходных переходах.

Важной частью подготовки к зиме стала замена 236 метров утеплителя на водопроводных трубах. Это предотвратит возможные аварии в морозную погоду. Параллельно ведется запуск системы отопления - тепло уже подано на пяти станциях: «Кремлевская», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево» и «Горки». На остальных станциях работы по подключению отопления продолжаются.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов было проведено техническое обслуживание оборудования на 11 подстанциях. Все работы выполняются круглосуточно, что гарантирует пассажирам комфортные и безопасные поездки в метро.

Напомним, что ранее в казанской подземке была проведена масштабная промывка 17 километров тоннелей.