В казанском молле рассказали, как дольше сохранить свое здоровье

В одном из казанских торговых центров состоялась ежегодная конференция Промолодежь «Семья будущего. Здоровье будущего». Организаторами стали Министерство по делам молодежи РТ совместно с Республиканским центром молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор», благотворительным фондом «Нестрашно» и самим торговым центром.

Как сообщает Минмолодежи РТ, на площадке обсуждался широкий круг тем, так или иначе затрагивающий наше здоровье. Мероприятие открыл министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. «Конференция проходит в преддверии года семьи в 2024 году, объявленным президентом России Владимиром Путиным. Мы запустили цикл мероприятий, направленных на обсуждение актуальных проблем молодых семей. Мероприятие провели на открытой площадке, где каждый желающий мог послушать лекции от практикующих спикеров-специалистов. Были затронуты такие темы, как правильное питание, личностное развитие, преодоление стресса, здоровые отношения в семье и многие другие. Для нас важно, чтобы молодежь серьезно относилась к своему здоровью, созданию семьи и воспитанию детей и знала куда обращаться, если возникают вопросы», – в частности сказал он.

Далее выступали эксперты в различных областях. Бизнес-тренер и executive коуч Гузель Газиз (Ахметвалеева) рассказала о том, как можно достичь ментального благополучия благодаря личной стратегия развития. Она дала пять советов, с чего начать прямо сегодня для формирования своей стратегии. Среди них работа над компетенцией осознание себя, самоидентификация, поиск мотивации, долгосрочное планирование и баланс между разными сферами жизни.

Клинический психолог, медицинский коуч и нутрициолог Юлия Аксенова дала лекцию о том, как справляться со стрессом и не выгорать. Она призвала мониторить и восстанавливать режим сна, включать в повседневных делах физическую активность и медитировать хотя бы один раз в неделю.

О том, как сохранить свое здоровье молодым людям рассказала врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова. Она подчеркнула, что план защиты от инфекций включает три этапа: средства защиты, тестирование здоровья и доказательная медицина. Она рассказала об основных способах защиты от наиболее распространенных и опасных инфекций.

Врач-педиатр, пульмонолог, кандидат медицинских наук Юлия Малиновская выступила с лекцией о здоровом питании в семье. Она отметила пять шагов по формированию здорового питания: принимать пищу 4-5 раз в день с промежутками в 3-4 часа, в сутки употреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов, пить 1,5-2 литра жидкости в день, разделять еду для взрослых в пропорции белков, углеводов и овощей в пропорции 1:1:2, а для детей от одного до четырех лет следовать правилу «5532».

Главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения по Казани Минздрава РТ, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. профессора В. С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Лариса Фаткуллина выступила с темой «Деликатный разговор. О важном – нежно». Она отметила, что состояние репродуктивного здоровья молодежи является серьезной медико-социальной проблемой.

Спикер привела в пример основные 13 пунктов – проблем, влияющих на здоровье молодого поколения: не соблюдение правил личной гигиены, травматизм, насилие, психическое здоровье – депрессия является ведущей причиной заболеваний и инвалидности, употребление психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции, ВПЧ инфекция, ранняя беременность, контрацепция, аборт, нехватка витаминов и микроэлементов, ожирение и недостаточное питание, пассивное занятие спортом, сидящий образ жизни.

Фирая Сабирова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РТ, заслуженный врач РТ рассказала участникам конференции о сертификате для молодоженов, который дает возможность для молодых людей, вступающих в брак, в рамках программы госгарантий проведения первичного обследования и консультации высококвалифицированных специалистов, направленных на подготовку к будущей беременности, выявлению и коррекцию факторов, приводящих к бесплодию и сохранению репродуктивного здоровья.

Руководитель Благотворительного фонда «Нестрашно», клинический психолог Светлана Изамбаева выступила с лекцией «История успеха, которая могла быть печальной историей или история боли, ставшая историей успеха». Светлана Изамбаева — первая женщина в России, открыто объявившая о своем ВИЧ-статусе. Она рассказала о том, как фонд помогает ВИЧ-положительным людям заботиться о своем здоровье и быть полноценной частью общества.

«За это время мы помогли десяткам тысяч людей разных возрастов принять свой статус и оказали поддержку их близким. Можно получить ВИЧ, не подозревая этого, и можно передать ВИЧ другим, не зная об этом. Каждый должен знать о путях передачи ВИЧ-инфекции и личных мерах профилактики: средства защиты, регулярное тестирование на инфекции и их своевременное лечение, основанное на доказательной медицине», – отметила спикер.

Среди других докладчиков были психотерапевт, кандидат медицинских наук Ренат Миназов по теме «Здоровые отношения в семье – здоровый ребенок»; психолог, популярный автор детских развивающих книг Шамиль Ахмадуллин – «Мотивация ребенка: простые советы родителям»; Никита Лободин, эксперт «Лаборатории касперского» рассказал о ключевых информационных угрозах интернета 2023 и как с ними бороться; клинический психолог, журналист LIFE4ME+, БФ «Нестрашно» Татьяна Посеряева выступила с лекцией «Что мешает людям быть счастливыми?», рассказала о том, как общество может помочь людям с хроническими заболеваниями; врач-пульмонолог первой категории, член Российского и Европейского респираторного общества, автор «Настольной книги заботливых родителей», популяризатор доказательной медицины Татьяна Неешпапа выступила с темой «Здоровые легкие: о рисках курения».

На площадке конференции была организована фотовыставка «Недетский секрет», посвященная подросткам, живущим ВИЧ. Также работала мобильная лаборатория. Каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ бесплатно и анонимно, результаты озвучиваются на месте.

Конференция была направлена на создание условий для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.