Переезд «Куньлуня», «смерть» «Витязя» и перестройка Ги Буше: что происходит в КХЛ этим летом?

С 1 августа клубы КХЛ меняют отпускное настроение на рутинные будни предсезонной подготовки. Традиционно летний период в лиге отождествляется с затишьем, но этот шаблон не подходит под текущее межсезонье. На протяжении двух месяцев клубы штормило и на «Западе», и на «Востоке». Собрали самые примечательные события в один дайджест.

В лиге стало на одного участника меньше

На протяжении последних лет мы привыкли, что КХЛ обрела определенную стабильность - клубы не только перестали выпадать из состава участников, даже напротив, лига начала расширяться. В чемпионат вернулась «Лада», весной появились слухи о переходе из ВХЛ тульского АКМ, однако в конце июня грянул иной гром: «Витязь» приостановил свое участие в лиге. КХЛ стремительно выступила с ответным словом и отстранила подмосковный клуб аж до сезона-2029/30.

«Витязь» был создан в середине 1990-х годов, а в 2000-м впервые пробился в Суперлигу, правда, всего на сезон. В 2005-м произошло второе пришествие клуба в элиту, где закрепиться удалось практически на 20 лет. За свою историю «Витязь» запомнился не только подписанием крутых бойцов-ветеранов хоккея, но и несколькими сменами прописки (команда успела «пожить» в Чехове, Подольске, Балашихе), воспитанием будущей звезды НХЛ Артемия Панарина и очень скромной кубковой историей. В Суперлиге команда вышла в плей-офф лишь раз, в КХЛ - четыре раза, однако зацепила всего одну победу в 2023-м.

«Смерть» «Витязя» - серьезный удар по репутации лиги, учитывая тот факт, что перед каждым сезоном руководство клубов направляет гарантийные письма на финансирование. В итоге на «Запад» быстренько перевели «Ладу», хотя Тольятти даже не живет по московскому времени. В КХЛ осталось 22 клуба.

«Сочи» уволил тренера, который не проработал ни дня

Не обошлось без скандалов на берегах Черного моря. «Сочи» завершил сезон-2024/25 в подвале Западной конференции, и по весне главный тренер Сергей Зубов был ожидаемо отправлен в отставку. 3 июня «леопарды» объявили, что вакантную позицию займет 53-летний Вячеслав Козлов. Специалист начал тренерскую карьеру в 2015-м в качестве ассистента, затем пару лет был рулевым в «Химике» из ВХЛ, а четыре последних сезона неизменно трудился помощником у Алексея Кудашова в московском «Динамо».

Однако летом в «Сочи» сменилось руководство, и оно не сильно горело желанием работать с Козловым. За полторы недели до старта предсезонных сборов в клубе объявили о расторжении контракта с тренером, который де-факто так и не проработал ни дня. Теперь на черноморском побережье ждут 75-летнего Владимира Крикунова, который последний раз трудился в 2024-м в ВХЛ.

«Авангард» радикально действует на трансферном рынке

Два топ-клуба «Востока», «Ак Барс» и «Авангард», проводят летнее межсезонье в диаметрально противоположных настроениях. Если у казанцев в активе всего три новичка, то омичи за аналогичный промежуток времени укрепились 13 (!) хоккеистами. В «Авангарде» провели хорошие обмены с «Ладой», «Спартаком» и московским «Динамо», а затем переключились на заокеанский рынок. Так на берегах Иртыша оказались защитники Максим Лажуа и Джозеф Чеккони, а также звезда АХЛ Эндрю Потуральски.

Но потолок зарплат давит на всех, и чистку состава в Омске решили провести неординарным способом. Сначала под раздачу попал воспитанник, заключивший ранее долгосрочный контракт с «Авангардом», Владимир Ткачев. По данным СМИ, на Ткачева приходился солидный процент омской платежки, боссы клуба решили пойти радикально - расторгнуть с форвардом существующее соглашение. Шикарный актив с рынка свободных агентов оперативно забрал «Металлург».

Через пару дней в Омске отказались от услуг защитника Джесси Блэкера - его подписали за полтора месяца до этого. Похоже, главный тренер «Авангарда» Ги Буше всерьез настроен идти за Кубком Гагарина, но делает это ценой скандальных решений.

В Санкт-Петербурге теперь базируются два клуба

Интересные дела летом происходят и в Северной столице. Так, в СКА пошли на пересмотр клубной стратегии: Романа Ротенберга на посту главного тренера сменил Игорь Ларионов, поменялась и команда управленцев. Одним из первых решений стал переезд из стен современной «СКА-Арены» в «Ледовый», где клуб базировался не одно десятилетие. Следом в Питере начали расчищать платежную ведомость и даже за сутки успели отпустить шестерых хоккеистов.

За годы работы в СКА Ротенберга в системе петербургского клуба удалось собрать немалое количество талантливых молодых хоккеистов. Многие из них не получали шанса дебютировать в КХЛ как раз из-за засилья топовых игроков, но при Ларионове ситуация может серьезно измениться.

Вторым хоккейным центром притяжения в Санкт-Петербурге будет… «Куньлунь Ред Стар». Номинально китайский клуб, который с «ковидных» времен прописался в Мытищах, внезапно объявил о переезде на «СКА-Арену»! Перемены не в последнюю очередь связаны с приходом менеджера Александра Крылова, известного по работе в «Авангарде». Клуб получил серьезные инвестиции и вполне может сбросить с себя статус вечного аутсайдера уже в этом сезоне. Пока к комплектации состава в «Куньлуне» не приступали, неизвестен даже главный тренер, но в августе к Петербургу точно будет приковано повышенное внимание.