В казанском зоопарке создадут вольер с элементами тайги для амурских тигров

Город
1 октября 2025  10:06

Казанский зооботанический парк «Река Замбези» готовится к заселению двух молодых амурских тигров — годовалых самца и самки, прибывших из Уссурийской тайги. Для краснокнижных хищников создается специализированный вольерный комплекс, сочетающий африканскую архитектуру зоопарка с элементами естественной среды обитания тигров.

Фото: Телеграмм-канал архитектора Елены Валеевой

Новый комплекс, разработанный командой архитекторов и художников, включает закрытые и открытые вольеры с панорамным бронированным остеклением, обеспечивающим безопасность посетителей при близком наблюдении за животными. Особенностью проекта стало зонирование территории с автономными зонами для разнополых особей и специальным родильным отделением.

Художественное оформление вольера воссоздает атмосферу тайги с реалистичными изображениями хвойных деревьев и специальными визуальными эффектами, включая иллюзию тумана. В настоящее время в вольере завершаются ландшафтные работы и обустройство водоема.

Архитекторы подчеркивают, что новый комплекс позволит посетителям наблюдать за тиграми в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания, обеспечивая при этом полную безопасность. На данный момент хищники находятся в карантинной зоне и адаптируются к новым условиям.

Парадокс мышления: почему мы видим только то, во что верим
Лето в парках Казани отметилось рекордным числом посетителей
