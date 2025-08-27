В килограммах или кубометрах: какие проблемы обсуждаются в сфере обращения с отходами?

Вообще сама тема вывоза мусора на первый взгляд не кажется такой уж острой. Казалось бы, чего проще: грузи мусор и вывози на свалку - процесс отработан. К тому же на сегодня существует ряд технологий, позволяющих перерабатывать большую часть отходов. Однако в ходе пленарного заседания все показалось очень запутанным.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев начал с весьма позитивных новостей. Он, в частности, сообщил, что ежегодно в Татарстане образуется 13 млн кубометров отходов, что примерно эквивалентно 1,5 млн тонн. Для их переработки создана современная система из пяти мусоросортировочных и двух мусороперегрузочных станций. Кроме того, было закуплено более 22 тыс. новых контейнеров для сбора мусора. Уровень сбора отходов достиг 98%. Хотя хотелось бы, конечно, все 100%.

Далее Груничев среди прочего еще больше усилил позитивный эффект от нарисованной им картины состояния отрасли. Он выдал практически сенсацию, о которой знает далеко не каждый обыватель: к 2030 году планируется сортировать все 100% ТКО, а что возможно - потом перерабатывать. И таким образом вдвое сократятся объемы захоронения мусора. Очень хочется верить знающему человеку. Однако никто не озвучил, каким образом получится уже через четыре года достичь этого фантастического показателя. Корреспонденту так и не удалось выяснить у экспертов, на каком уровне сейчас находится переработка того же пластика.

Еще одно заявление от Груничева с претензией на сенсацию: услуга по вывозу ТКО не поддается количественному измерению в отличие от других коммунальных услуг.

И этой теме в большой степени был посвящен основной доклад начальника Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексея Матюхина. Он отметил, что есть как минимум четыре способа измерения объемов вывозимого регоператором и его подрядчиками мусора. В Татарстане по-прежнему имеется норматив, который высчитывается в кубометрах. В других регионах считают по весу. При пересчете данные, естественно, не бьются между собой. В Госкомитете РТ по тарифам считают, что лучше все-таки опираться на тонны вывезенного. И у каждого полигона должен быть свой весовой контроль. Так удобнее регулировать как нормативы по вывозу, так и тарифы.

А вот председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев задал из зала справедливый вопрос: «А какая разница, как учитывать количество мусора: по объему или весу?» Ведь нам (и жителям, оплачивающим все это удовольствие, и регулирующим органам) важнее понять, какие затраты несет регоператор. А они процентов на 80 состоят из транспортировки собранного мусора. Сортировка пока (до 2030 года) не входит в число самых затратных статей. А переработкой наши регоператоры вообще не занимаются. Во всяком случае в промышленных масштабах.

То, что на перевозку приходится около 80% от тарифов в разных регионах, подтвердила и гостья конференции из далекой Сибири - начальник Управления благоустройством Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Мария Шичкина. По ее словам, основные затраты - на топливо, зарплату водителей, ремонт мусоровозов и покупку техники (в основном в лизинг по огромным ставкам).

Но как раз с транспортировкой все более-менее просчитываемо. Ведь всегда известен график вывоза мусора на той или иной местности, существуют утвержденные территориальные схемы вывоза. То есть заранее понятно, сколько и куда нужно сделать рейсов. И какая разница, сколько тонн или кубометров везет машина? Считайте хоть в ньютонах. Но на количество затраченного горючего, зарплату водителя, размер лизингового платежа это никак не повлияет. Учитывайте фактические затраты, и будет вам обоснованный тариф без всяких дополнительных сложных расчетов, считает Хамаев. Кажется вполне логично.

При этом Шичкина отметила, что зачастую рост тарифов не покрывает затраты по вывозу в полном объеме. «Нужно, чтобы тарифы были гибкими. Но пока мы видим это только в проекте. Нужно вводить плавающее тарифное регулирование, чтобы не допустить ситуации, когда зарплата водителя мусоровоза составляет 150 тысяч, а в тарифе заложено только 70 тысяч и все остатки идут как издержки регионального оператора», - заметила она.

И тут можно поспорить. Во-первых, в своем докладе заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов сообщил, что в республике «все в порядке со спецтехникой и контейнерными площадками, дефицита нет». По его данным, для вывоза ТКО используют 391 мусоровоз с системой ГЛОНАСС. Свыше 25 тыс. площадок оборудованы более чем 53 тыс. контейнеров, а в сельской местности доступно более 2 тыс. мест для погрузки.

Может, конечно, в Новосибирске ситуация хуже. Но при чем тут Татарстан?

Да, цена на топливо растет стремительными темпами. И это, пожалуй, единственное оправдание роста тарифа. Новую технику, как стало понятно из доклада замминистра, покупать пока не надо. Зарплаты водителей мусоровозов, с которыми лично разговаривал журналист, по их словам, составляют около 120 - 130 тыс. рублей в месяц чистыми.

Вроде неплохо. Можно, конечно, и дальше тарифы поднимать. Но население тогда просто не сможет платить по счетам.

Хамаев задал и еще более важный вопрос, который больше связан уже не с финансовыми, а с экологическими вопросами. То есть с нашим выживанием.

Вот что не включают никогда в тариф, так это затраты на рекультивацию старых заполненных полигонов. А надо бы! По словам Хамаева, в былые годы в республике было создано много таких потенциально опасных объектов, которые либо уже переполнены, либо близки к этому.

Частично его слова подтвердил и Салихов: в Татарстане сейчас работает 35 полигонов ТКО, которые смогут принимать мусор еще около трех лет. Их остаточная вместимость - 5,1 млн тонн. Планируется построить еще шесть современных комплексов в Алексеевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Пестречинском, Лениногорском и Тукаевском районах. Но будет ли их достаточно? Впрочем, если начнут перерабатывать все что можно, тогда хватит.

Возвращаясь к теме рекультивации, надо отметить важный момент в докладе Салихова. Не так давно республика направила обращение на имя вице-премьера России Дмитрия Патрушева, курирующего эту сферу, с просьбой выделить деньги на создание инфраструктуры для переработки ТКО. К сожалению, как заметил замминистра, пока эта просьба не получила поддержки, однако есть еще шанс. Пока для решения этой проблемы Татарстан предлагает возобновить субсидии на оборудование площадок для ТКО и установить базовый стандарт их накопления в многоквартирных домах. Но будет ли поддержано это решение?

Матюхин озвучил позицию ФАС: рекультивация должна проводиться за счет бюджета. «Федерального», - добавил Груничев, и все дружно повеселели. Все участники рынка понимают, что вопрос с финансированием может подвиснуть на годы. Хамаев в разговоре с корреспондентом вспомнил, как долго и сложно проходил процесс переговоров с Москвой по поводу закрытия самосыровской свалки. В конце концов федеральные деньги дали. Но только при условии, что сама республика будет софинансировать этот проект.

А ведь в этом деле каждый год на счету. Скопившийся свалочный газ содержит в составе опаснейшие вещества.