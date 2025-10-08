В Лаишевском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием грузовика

В Лаишевском районе Республики Татарстан на одной из автодорог зарегистрировано тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека. По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией РТ, водитель грузового автомобиля марки Shacman, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость в соответствии с дорожными условиями и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Renault.

Фото: Госавтоиспекция РТ

От сильного удара 70-летний водитель легковушки — мужчина 1955 года рождения — скончался на месте до приезда медиков. На месте работали сотрудники экстренных служб, следственно-оперативная группа и представители ГИБДД, которые провели осмотр, зафиксировали обстоятельства аварии и организовали движение на участке дороги.

По данным правоохранителей, основной версией ДТП является нарушение скоростного режима со стороны водителя грузовика. Устанавливаются все детали инцидента, в том числе техническое состояние транспортных средств, состояние водителей и соблюдение правил ПДД.