В Мамадыше стартовал горнолыжный сезон на новом курорте «Вятка»

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

В Мамадыше официально открыли зимний сезон на горнолыжном курорте, который теперь работает под единым названием «Вятка». Новое имя, выбранное по названию реки, объединило три трассы и всю инфраструктуру самой молодой горнолыжной площадки Татарстана.

В этом сезоне объект перешёл под управление частного инвестора. Новый оператор планирует развивать курорт не только зимой, но и в тёплое время года. В ближайшие пять лет здесь намерены расширить прокат оборудования, построить кафе и рестораны, а также шале и гостиничные корпуса. При этом руководство заявляет о сохранении доступных цен и развитии социальных и спортивных программ.

Готовность склонов и вопросы безопасности оценил глава Мамадышского района Вадим Никитин. В отличие от прошлого года, когда запуск переносили из-за нехватки снега, сейчас курорт полностью подготовлен: работает система искусственного оснежения, стабильно функционирует бугельный подъёмник.

«Вятка» способна принимать до пяти тысяч гостей в день. В праздничные дни трассы открыты ежедневно с 10:00 до 22:00. Объект создан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».