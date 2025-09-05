В Мамадышском районе РТ планируют построить ферму для 10,5 тысяч голов КРС

Администрация Мамадышского района анонсировала масштабный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса. Вблизи села Тавели планируется строительство современного животноводческого комплекса молочного направления на 10,5 тысяч голов крупного рогатого скота.

Как сообщил гларайона Вадим Никитин, общий объем инвестиций в проект составит 10,7 млрд рублей, из которых 7,95 млрд рублей составят привлеченные средства. Реализация проекта запланирована в течение трех лет.

Проектные показатели комплекса включают:

Годовой объем производства - 96 тысяч тонн сырого молока

Производство мяса КРС - 1,7 тысяч тонн в живом весе

Создание 90 новых рабочих мест

По словам Никитина, новый комплекс позволит увеличить ежесуточные объемы надоев в районе до 700 тонн, что вдвое превышает текущие показатели.