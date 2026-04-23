В МЧС РТ сообщили о завершении паводка на малых реках и спаде воды на крупных водоемах

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова в ходе пресс-конференции рассказала о текущей гидрологической обстановке в регионе. По ее словам, половодье на малых реках республики полностью завершилось. Что касается крупных водоемов, там продолжается устойчивое снижение уровня воды. На завершающей стадии находится спад паводковых вод на водохранилищах и реке Вятке.