В медиахолдинге «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

По итогам 2025 года в медиахолдинге «Татмедиа» состоялось подведение итогов работы и награждение сотрудников, отличившихся в работе. Почётные грамоты и благодарственные письма были вручены руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдаром Салимгараевым и генеральным директором АО «Татмедиа» Шамилем Садыковым.

В числе отмеченных – сотрудники агентства «Татар-информ», удостоенные грамот за активное участие и значительный вклад в организацию информационного обеспечения выборов Раиса Республики Татарстан 2025 года.

Фото: tatar-inform.ru

Среди прочих благодарность Кабмина РТ за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в финансовое обеспечение СМИ РТ получила главный бухгалтер «Казанских ведомостей» Светлана Голикова.

Обращаясь к коллективу, Айдар Салимгараев охарактеризовал уходящий год как насыщенный и результативный. Он отметил тенденцию трансформации медиапотребления и смены аудитории, подчеркнув, что приоритетом становится работа с новым поколением, ориентированным на современные форматы, без отказа от традиционных каналов коммуникации. Руководитель агентства поблагодарил сотрудников за проделанную работу и поздравил их с наступающим Новым годом.