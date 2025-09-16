В Менделеевском районе назначен новый руководитель управления культуры

Республика
16 сентября 2025  08:57

Исполняющим обязанности начальника Управления культуры Менделеевского муниципального района назначена Регина Хикматуллина. Официальное представление нового руководителя состоялось на утреннем совещании под руководством главы района Роберта Искандарова.

Хикматуллина имеет профильное образование в области связей с общественностью, полученное в Набережночелнинском государственном торгово-технологическом институте в 2012 году. Её профессиональный путь включает пятилетний период руководства организационным отделом Совета Менделеевского муниципального района (2018-2023 гг.), а также последующую работу в департаменте ОАО «Аммоний» на позиции секретаря отдела документационного обеспечения.

Руководство муниципального образования выразило уверенность в успешной реализации культурной политики района под новым руководством и пожелало Регине Хикматуллиной продуктивной работы на ответственном посту. 

Новости
