В Менделеевском районе назначен новый руководитель управления культуры

Исполняющим обязанности начальника Управления культуры Менделеевского муниципального района назначена Регина Хикматуллина. Официальное представление нового руководителя состоялось на утреннем совещании под руководством главы района Роберта Искандарова.

Хикматуллина имеет профильное образование в области связей с общественностью, полученное в Набережночелнинском государственном торгово-технологическом институте в 2012 году. Её профессиональный путь включает пятилетний период руководства организационным отделом Совета Менделеевского муниципального района (2018-2023 гг.), а также последующую работу в департаменте ОАО «Аммоний» на позиции секретаря отдела документационного обеспечения.

Руководство муниципального образования выразило уверенность в успешной реализации культурной политики района под новым руководством и пожелало Регине Хикматуллиной продуктивной работы на ответственном посту.