В Мензелинском районе РТ изымут 5 участков для расширения трассы М-7

Республика
20 августа 2025  11:51

Правительство Татарстана утвердило решение об изъятии земельных участков у пяти собственников в Мензелинском районе для реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Общая площадь изымаемых земель составляет около 7,2 тысячи квадратных метров вблизи сел Верхний Такермен и Подгорный Такермен. Четыре участка находятся в частной собственности, один — в аренде. Размеры наделов варьируются от 96 до 2661 квадратного метра.

Собственникам гарантирована полная компенсация стоимости изымаемой недвижимости. Проведение кадастровых работ и расчет выплат поручен организации «Главтатдортранс», которая курирует дорожное строительство в регионе.

