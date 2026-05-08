В Москве обсудили подготовку к саммиту Россия – АСЕАН: в Казани откроют новую веху партнёрства

В Москве под председательством помощника Президента РФ Юрия Ушакова состоялось заседание организационного комитета, отвечающего за подготовку и проведение саммита Россия – АСЕАН. Ключевое событие пройдёт в Казани во исполнение указа Президента РФ № 268 от 21 апреля 2026 года. Об этом проинформировали в пресс-службе Фонда Росконгресс.

В совещании участвовали представители федеральных органов власти, правительства Республики Татарстан (в том числе Премьер-министра РТ Алексея Песошина), а также члены Фонда Росконгресс и профильных ведомств.

Юрий Ушаков отметил, что у России уже есть успешный опыт проведения мероприятий подобного масштаба — например, саммит в Сочи в 2016 году. Сегодня первостепенная задача — отладить взаимодействие всех задействованных структур, чтобы встреча в Казани прошла на самом высоком уровне и способствовала углублению стратегического партнёрства между Россией и АСЕАН.

Интенсивная подготовка и слаженность ведомств

Участники заседания обсудили ключевые аспекты организации саммита и делового форума Россия – АСЕАН: протокольные моменты, транспортную логистику, медицинское обеспечение, работу средств массовой информации и другие вопросы. Отдельное внимание уделили межведомственной координации.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков подчеркнул, что подготовка идёт в напряжённом графике и требует максимальной концентрации всех ресурсов.

«Наша общая цель — обеспечить безупречное проведение мероприятий, комфорт и безопасность участников, а также создать площадку для содержательного диалога, который укрепит партнёрство России и АСЕАН в условиях формирующейся многополярной системы», — заявил Кобяков.

Итоговая декларация и векторы сотрудничества

Представители МИД России доложили о содержательной повестке саммита и подготовке итоговых документов. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что по результатам встречи планируется подписать итоговую декларацию, которая закрепит правовую базу партнёрства России и АСЕАН, развивающегося уже 35 лет.

Параллельно прорабатываются совместные заявления по ряду перспективных направлений практического взаимодействия. В центре внимания — вопросы глобальной и региональной безопасности, устойчивого развития и поиска коллективных ответов на современные вызовы.

На заседании также обсудили структуру пленарного заседания саммита и подготовку делового форума Россия – АСЕАН.

