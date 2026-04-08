В Москве обсудили техническое перевооружение Казанского авиазавода

В рамках рабочей поездки в столицу Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. Главной темой встречи стало развитие авиастроительной отрасли и модернизация Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Работы на предприятии ведутся при поддержке государственных программ, в первую очередь — комплексной программы развития авиаотрасли России, рассчитанной до 2030 года. На сегодняшний день уже завершено обновление трех ключевых цехов завода, продолжается поэтапная модернизация остальных объектов.

Ожидается, что техническое перевооружение позволит в перспективе нарастить выпуск гражданских воздушных судов. Реализация проекта направлена на укрепление авиапромышленного комплекса страны.