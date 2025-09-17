В Набережных Челнах обновляют автобусные остановочные павильоны

В рамках реализации программы капитального ремонта городской инфраструктуры в Набережных Челнах начата установка современных остановочных комплексов на улице Маршала Жукова. Администрация города сообщает о завершении монтажа двух новых павильонов и планах по установке еще двух в ближайшее время.

Всего в текущем проекте предусмотрено полное обновление семи остановочных площадок, где уже произведен демонтаж устаревших конструкций. Новые павильоны соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности, предусматривая защиту пассажиров от неблагоприятных погодных условий и улучшая визуальную навигацию.