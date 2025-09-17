В Набережных Челнах обновляют автобусные остановочные павильоны

news_top_970_100
Республика
17 сентября 2025  17:49

В рамках реализации программы капитального ремонта городской инфраструктуры в Набережных Челнах начата установка современных остановочных комплексов на улице Маршала Жукова. Администрация города сообщает о завершении монтажа двух новых павильонов и планах по установке еще двух в ближайшее время.

Всего в текущем проекте предусмотрено полное обновление семи остановочных площадок, где уже произведен демонтаж устаревших конструкций. Новые павильоны соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности, предусматривая защиту пассажиров от неблагоприятных погодных условий и улучшая визуальную навигацию.

news_right_column_240_400
Новости
В Набережных Челнах обновляют автобусные остановочные павильоны
В Татарстане зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ
В Набережных Челнах уничтожен артиллерийский снаряд периода Гражданской войны
Старт KDW-2025 дал Раис РТ Рустам Минниханов
В РТ продлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожарной опасности в лесах
Главной ценностью Гариф Ахунов считал семью
«Я выбираю жизнь»: самоотверженных женщин Казани поблагодарили за их подвиг
«Я выбираю жизнь»: самоотверженных женщин Казани поблагодарили за их подвиг
В Казани усилены меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма