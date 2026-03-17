В Набережных Челнах продолжается очистка реки Мелекески по нацпроекту

17 марта 2026  12:07

Заместитель министра экологии РТ Ильнур Насретдинов проинспектировал ход второго этапа реабилитации водного объекта. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России».

В 2026 году подрядчик ООО «Ядран-Строй» выполняет срезку кустарника, устройство временных дорог, формирование площадки для намыва, выемку донного грунта и запланированный выпуск водных биоресурсов. Используется гидромеханическая технология, позволяющая эффективно удалять донные отложения.

Первый этап завершился в 2022 году расчисткой 1,5 км русла в зоне подпора Нижнекамского водохранилища. Проект направлен на восстановление экосистемы реки и улучшение качества воды в черте города.

