В Набережных Челнах стартовал III Фестиваль национальных театров России

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Республика
23 июня 2026  10:28

В Набережных Челнах открылся III Фестиваль национальных театров России. Церемония прошла накануне в Русском драматическом театре «Мастеровые», где вечером труппа Горномарийского театра представила трагифарс «Левша». Всего в программе заявлено более 30 событий — показы спектаклей, профессиональные встречи и мастер-классы.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова на открытии отметила, что 2026 год объявлен Годом единства народов России и ознаменован юбилеями татарского театра, а также Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева. Она поблагодарила Минкультуры РФ за поддержку проектов, благодаря которой в Челнах появились три новые площадки, и зачитала приветствие от главы ведомства Ольги Любимовой. Фестиваль продлится несколько дней.

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В Набережных Челнах стартовал III Фестиваль национальных театров России
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