В Набережных Челнах ушла из жизни педагог Роза Закирова

На 87-м году жизни скончалась Роза Ахатовна Закирова, выдающийся педагог Набережных Челнов, удостоенная званий заслуженного учителя ТАССР и «Ударника строительства КамАЗа», сообщают «Челнинские известия». Ее профессиональная деятельность была отмечена государственными наградами, включая ордена Октябрьской Революции и «Знак Почета».

Выпускница Казанского университета начала педагогический путь в республиках Средней Азии, где преподавала русскую словесность. С 1971 года ее карьера оказалась связана с Набережными Челнами, где она возглавила первую школу-новостройку №13, в отдельные периоды принимавшую до 3 тысяч учащихся.

В 1980 году Закирова стала директором инновационной школы №35 — первого в СССР экспериментального образовательного учреждения, оснащенного плавательным бассейном, телестудией и современными учебными мастерскими. Учебное заведение, рассчитанное на 2356 учеников, стало флагманом советского образования благодаря уникальной инфраструктуре и прогрессивным методикам преподавания.

Прощание с педагогом-новатором состоится у мечети «Таубэ».