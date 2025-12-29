В Набережных Челнах за год ввели почти 290 тысяч кв. метров жилья

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев на итоговом аппаратном совещании представил ключевые результаты работы города в 2025 году. Одним из главных достижений стали высокие темпы строительства: за отчётный период в городе сдано в эксплуатацию почти 290 тысяч квадратных метров жилья, что позволит выполнить годовой план. Для привлечения квалифицированных кадров продолжается возведение арендных домов в микрорайоне КАМАЗ.

В рамках поддержки многодетных семей системно решается вопрос с земельными участками. Из 9 514 семей, состоящих на учёте, участки уже получили 4 365 семей, ещё 5 149 ожидают своей очереди.

Также за год был реализован ряд важных проектов по развитию городской среды:

открыт новый арендный дом,

отремонтировано 79 дворовых территорий,

завершён ремонт инфекционной больницы и Театра кукол,

открыта новая школа в Замелекесье,

проведён капремонт пяти дорог,

продолжается благоустройство парка «Прибрежный» и набережной.

Все эти меры, по словам мэра, направлены на повышение качества жизни и создание комфортной среды для челнинцев.