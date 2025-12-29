В Набережных Челнах за год ввели почти 290 тысяч кв. метров жилья

news_top_970_100
Республика
29 декабря 2025  09:29

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев на итоговом аппаратном совещании представил ключевые результаты работы города в 2025 году. Одним из главных достижений стали высокие темпы строительства: за отчётный период в городе сдано в эксплуатацию почти 290 тысяч квадратных метров жилья, что позволит выполнить годовой план. Для привлечения квалифицированных кадров продолжается возведение арендных домов в микрорайоне КАМАЗ.

В рамках поддержки многодетных семей системно решается вопрос с земельными участками. Из 9 514 семей, состоящих на учёте, участки уже получили 4 365 семей, ещё 5 149 ожидают своей очереди.

Также за год был реализован ряд важных проектов по развитию городской среды:

  •     открыт новый арендный дом,
  •     отремонтировано 79 дворовых территорий,
  •     завершён ремонт инфекционной больницы и Театра кукол,
  •     открыта новая школа в Замелекесье,
  •     проведён капремонт пяти дорог,
  •     продолжается благоустройство парка «Прибрежный» и набережной.

Все эти меры, по словам мэра, направлены на повышение качества жизни и создание комфортной среды для челнинцев.

news_right_column_240_400
Новости
Свыше 12 тысяч человек открыли сезон на главном катке Казани
Пенсионеры получат январскую пенсию досрочно
В Казани введут временные ограничения движения и парковки в районе «Чаши» на новогодние праздники
В Казани утвердили график работы общественного транспорта на новогодние праздники
6,6 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки
В Набережных Челнах за год ввели почти 290 тысяч кв. метров жилья
Из бюджета Татарстана направят 231 млн рублей на ремонт зданий военкоматов
РТ вошла в пятерку лидеров России по продажам новых автомобилей в 2025 году