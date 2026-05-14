Казанский «Рубин» сыграет в бирюзовом комплекте в честь Дня химика

14 мая 2026  14:39

Казанский футбольный клуб показал новый игровой комплект бирюзового цвета, посвященный Дню химика. В этой форме команда выйдет на матч 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» 17 мая (начало в 18:00).

На воротнике футболок размещен слоган «Между нами химия». На спине каждого игрока — уникальный химический элемент из таблицы Менделеева, соответствующий его номеру.

Фото: rubin-kazan.ru

В клубе отметили, что «нежно-мятный комплект подходит не только для спорта, но и для летних прогулок». Дизайн дополнен текстурами и геометрическим узором, вдохновленным парком у Лебяжьего озера и бульваром на улице Серова.

