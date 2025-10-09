В Национальном музее Татарстана открылась выставка народных промыслов России

В Казани начала работу масштабная экспозиция «Смыслы и промыслы», представляющая многообразие народного искусства различных регионов России. Выставка организована Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО при участии Национального музея РТ.

В коллекции представлено около 500 уникальных экспонатов, созданных руками мастеров из разных уголков страны. Посетители могут увидеть традиционную одежду тюркских народов, изделия с хохломской и гжельской росписью, шемогодскую резьбу по бересте, тульские игрушки и осетинскую чеканку.

Особое место в экспозиции занимают татарстанские промыслы, включающие мозаику по коже, тамбурную вышивку, резьбу по камню и ювелирные изделия. Как отметила куратор выставки, каждый экспонат сохраняет тепло человеческих рук и связан с семейными традициями.

Проект демонстрирует богатство культурного наследия России и способствует сохранению уникальных художественных традиций народов страны.