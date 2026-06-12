В Нижнекамск после удара беспилотника срочно прибыл премьер-министр Татарстана

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Республика
12 июня 2026  11:37

Пострадавший от атаки БПЛА город посетил глава правительства республики Алексей Песошин. Его командировка состоялась по распоряжению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Песошин лично осмотрел жилой дом, получивший повреждения в результате происшествия, а также заслушал доклады о самочувствии раненых и о том, какая медицинская и гуманитарная помощь им оказывается. Рустам Минниханов, в свою очередь, продолжает получать оперативные сводки с места событий.

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