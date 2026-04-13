В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза

13 апреля 2026  09:41

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового руководителя «Нижнекамского лесхоза». Им стал Руслан Муллаханов. Беляев также анонсировал назначение главного врача филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в Нижнекамске на следующей неделе.

Муллаханов трудится в лесной отрасли с 2014 года, начинал с должности разнорабочего и водителя манипулятора. В 2023 году стал лесником, занимался защитой, охраной и воспроизводством лесов. Как отметил Беляев, для промышленного города лес имеет особое экологическое значение, и он выразил уверенность, что новый руководитель справится с поставленными задачами. Муллаханов – уроженец Нижнекамска.

