В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового руководителя «Нижнекамского лесхоза». Им стал Руслан Муллаханов. Беляев также анонсировал назначение главного врача филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в Нижнекамске на следующей неделе.

Муллаханов трудится в лесной отрасли с 2014 года, начинал с должности разнорабочего и водителя манипулятора. В 2023 году стал лесником, занимался защитой, охраной и воспроизводством лесов. Как отметил Беляев, для промышленного города лес имеет особое экологическое значение, и он выразил уверенность, что новый руководитель справится с поставленными задачами. Муллаханов – уроженец Нижнекамска.