В Нижнекамске назначили новых замглавы по ЖКХ и начальника по делам молодежи

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Республика
22 июня 2026  12:02

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на еженедельном совещании объявил о кадровых перестановках в местной администрации. Пост заместителя руководителя исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занял Виктор Бельский, сменив на этом направлении Максима Парамонова, который курировал отрасль с 2023 года.

Бельский — уроженец Нижнекамска, имеет большой опыт в строительстве, контроле и развитии территорий. Одновременно было объявлено о назначении нового руководителя управления по делам молодежи — эту должность заняла Алсу Мамадалиева, ранее работавшая в Министерстве по делам молодежи РТ, а также в других ведомствах. Предыдущий начальник управления Фарит Шаяхметов покинул пост в начале июня.

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В Нижнекамске назначили новых замглавы по ЖКХ и начальника по делам молодежи
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