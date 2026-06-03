В Нижнекамске обсудили адаптацию ветеранов СВО: жильё, работа, спорт

В Нижнекамске состоялось заседание рабочей группы проекта «Победа. Возвращение Героев домой». Участники встречи сосредоточились на трёх ключевых направлениях поддержки ветеранов специальной военной операции: диспансеризация и реабилитация, решение жилищных проблем и трудоустройство.

Депутат Госдумы, инициатор проекта Айдар Метшин отметил, что жилищный вопрос остаётся одним из самых острых для вернувшихся бойцов. Существенной мерой поддержки стала программа социальной ипотеки, которую по решению Раиса Татарстана распространили и на участников СВО. Метшин подчеркнул: важно, чтобы ветераны знали о своих правах, а власти и ответственные структуры помогали им оформлять положенную поддержку.

На заседании также говорили о подготовке ветеранов к чемпионату «Абилимпикс», Кубку Раиса Татарстана среди ветеранов СВО и турниру по бильярду. Организаторы уверены, что такие соревнования помогают бойцам быстрее вернуться к мирной жизни и служат эффективной психологической реабилитацией.

В Нижнекамском районе продолжается работа по созданию парковочных мест во дворах для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья — это часть комплексной заботы о тех, кто получил тяжёлые ранения.

Проект «Победа. Возвращение Героев домой» реализуется в Нижнекамском районе и направлен на социализацию участников СВО. На базе политехнического колледжа создан Центр профессиональных компетенций, где ветераны могут получить новые специальности. Выпускники центра уже становились победителями национального чемпионата «Абилимпикс».