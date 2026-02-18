В Нижнекамске представили Биржу ЦТС - сервис для прямого диалога бизнеса и государства

Презентация новой площадки состоялась в рамках коллегии Минпромторга РТ в Доме народного творчества. Проект призван упростить взаимодействие компаний разного уровня с государственными структурами.

Как пояснил директор казанского филиала Биржи Дмитрий Золотов, платформа даёт возможность и малому, и крупному бизнесу на равных участвовать в одних аукционах, усиливая рыночную конкуренцию. Сервис также исключает цепочку посредников, которые закладывают свои затраты в конечную цену.

«Биржа — это полезный посредник без лишних расходов, наоборот, она помогает экономить бюджет», — передает слова Золотова «Татар-информ».