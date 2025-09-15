В Нижнекамске представлен новый руководитель городской прокуратуры

15 сентября 2025  12:42

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов провел в формате видеоконференции представление нового прокурора города Нижнекамска. Назначенный на эту должность Ильнур Гаянов имеет звание старшего советника юстиции и более чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах.

Профессиональная биография Гаянова включает службу в органах внутренних дел, а с 2003 года — работу в системе прокуратуры. За два десятилетия он прошел путь от следователя до руководителя городского надзорного ведомства, что свидетельствует о последовательном career growth и высоком уровне профессиональной компетенции.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев выразил уверенность, что назначение опытного юриста будет способствовать укреплению законности и правопорядка в муниципальном образовании. В своем телеграм-канале он отметил: «Уверен, что его опыт и профессионализм помогут в работе по обеспечению законности и правопорядка в нашем районе».

