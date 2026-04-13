В Нижнекамске завершены все выплаты и восстановлено жилье после ЧП на НКНХ

13 апреля 2026  11:38

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике сообщил, что компания «Нижнекамскнефтехим» полностью выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия 31 марта. Также завершено восстановление поврежденных окон и балконов в жилых домах.

Напомним, при ликвидации разгерметизации на предприятии произошло воспламенение газовой смеси и пожар, который тушили почти сутки. Жертвами трагедии стали 12 человек. В больницах Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение 21 пострадавший, у всех отмечается положительная динамика. В дальнейшем будет реализована программа помощи детям погибших сотрудников до их совершеннолетия.

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана начнется с 15 апреля
Казанцев приглашают на общегородской субботник 25 апреля
Музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году снова пройдет в Казани
В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза
В Алькеевском районе число погибших в ДТП с трактором возросло до пяти
«Рубин-2» потерпел домашнее поражение
«Локомотив» сравнял счёт в серии с казанским «Зенитом»