В Нижнекамске завершены все выплаты и восстановлено жилье после ЧП на НКНХ

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике сообщил, что компания «Нижнекамскнефтехим» полностью выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия 31 марта. Также завершено восстановление поврежденных окон и балконов в жилых домах.

Напомним, при ликвидации разгерметизации на предприятии произошло воспламенение газовой смеси и пожар, который тушили почти сутки. Жертвами трагедии стали 12 человек. В больницах Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение 21 пострадавший, у всех отмечается положительная динамика. В дальнейшем будет реализована программа помощи детям погибших сотрудников до их совершеннолетия.