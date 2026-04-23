В новом выпуске «Tatarstan Today» расскажут о связях Татарстана с султанатом Оман

На телеэкраны выходит свежий выпуск программы телеведущей Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру». Он посвящен сотрудничеству Республики Татарстан с султанатом Оман — государством, которое до конца XX века оставалось закрытым, а сегодня активно меняется и развивает связи с Россией.

Зрители узнают о текущих и перспективных совместных проектах Татарстана и Омана, об особенностях оманской халвы и о необычном рецепте, который удалось раскрыть съемочной группе. Ведущая также побеседовала с послом России в Маскате Олегом Левиным об уникальной природе султаната и местных традициях гостеприимства.

Премьера выпуска состоится 25 апреля в 19:00 на телеканале «ТНВ». Повторный показ пройдет 29 апреля в 18:30 и 22:30 на канале «Татарстан 24».