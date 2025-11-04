В Нурлатском районе водитель Chery погиб в ДТП после опрокидывания в кювет

В Нурлатском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chery. По предварительной информации Госавтоинспекции республики, 50-летний водитель не справился с управлением, допустив съезд в кювет встречного направления с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Госавтоинспекция РТ

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина не использовал ремень безопасности, что усугубило последствия аварии. После извлечения из поврежденного автомобиля пострадавший с многочисленными травмами был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось.

Предварительной причиной инцидента считается превышение безопасной скорости движения. В настоящеествие проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями.