В Нурлатском районе водитель Chery погиб в ДТП после опрокидывания в кювет

news_top_970_100
Республика
4 ноября 2025  21:03

В Нурлатском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chery. По предварительной информации Госавтоинспекции республики, 50-летний водитель не справился с управлением, допустив съезд в кювет встречного направления с последующим опрокидыванием транспортного средства.

 Госавтоинспекция РТ

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина не использовал ремень безопасности, что усугубило последствия аварии. После извлечения из поврежденного автомобиля пострадавший с многочисленными травмами был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось.

Предварительной причиной инцидента считается превышение безопасной скорости движения. В настоящеествие проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями.

news_right_column_240_400
Новости
В Нурлатском районе водитель Chery погиб в ДТП после опрокидывания в кювет
Жителя Набережных Челнов будут судить за избиение жены, повлекшее смерть
Ужин с детьми в ресторане: как избежать конфуза?
Ужин с детьми в ресторане: как избежать конфуза?
В столице РТ прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
Кому положена семейная налоговая выплата?
Многонациональный Татарстан: Наши сердца звучат в унисон
Многонациональный Татарстан: Наши сердца звучат в унисон
Пожарные извещатели спасли многодетную семью при пожаре в Заинске
Полиция расследует драку соседей в казанском ЖК «Южный парк»