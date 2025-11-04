На 77-м году жизни скончался телеведущий Юрий Николаев

4 ноября 2025  21:55

Советский и российский телеведущий, народный артист России Юрий Николаев ушел из жизни на 77-м году жизни. Печальную новость подтвердили близкие покойного и артист балета Николай Цискаридзе, выразивший соболезнования в своем Telegram-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд», — написал Цискаридзе.

Карьера Юрия Николаева на телевидении началась в 1973 году и продолжалась несколько десятилетий. Он стал лицом культовых музыкальных программ, которые полюбились миллионам зрителей: «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также ведущий работал над проектами «В наше время» и «Честное слово».

