«Нефтяник» поднялся в тройку лидеров чемпионата ВХЛ

4 ноября 2025  22:02
Эдгар Витковский

«Нефтяник» одержал домашнюю победу над «Барсом» в татарстанском дерби. В первом периоде в ворота казанской команды влетело две шайбы – в большинстве отличился Семён Терехов, а в равных составах забил Максим Марушев. На 24-й минуте Тимофей Жулин в третий раз огорчил вратаря «Барса», но вскоре гости забили гол престижа. Точку в матче на 39-й минуте поставил Денис Комков, 4:1.

Победа позволила «Нефтянику» подняться на третье место в турнирной таблице ВХЛ с 31 очком. «Барс» занимает 18-е место с 24 очками.

