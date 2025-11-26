В парке Столярова установили экологичную мебель из переработанного пластика

В парке Столярова Кировского района Казани завершилось обновление малых архитектурных форм. Вместо изношенных элементов установили 14 современных скамеек и 16 урн, изготовленных из полимер-песчаного композита.

Фото: kzn.ru

Новые объекты созданы из переработанных пластиковых отходов, что соответствует принципам устойчивого развития городской среды. Подобные материалы демонстрируют повышенную устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям, сохраняя привлекательный внешний вид на протяжении длительного срока эксплуатации.

Инициатива по установке экологичной мебели реализуется в рамках системного подхода к благоустройству городских пространств. Аналогичные проекты ранее были успешно воплощены в парках им. Тинчурина, Горкинско-Ометьевском лесу и других рекреационных зонах Казани. Использование вторичного сырья способствует решению задач по сокращению пластиковых отходов и формированию комфортной городской среды.