В паспортном центре на Миля 63а временно приостановлено оформление загранпаспортов

В паспортном центре Казани, расположенном на улице Михаила Миля, 63а, временно прекращены операции по приему и выдаче заграничных паспортов нового поколения. Ограничение связано с техническими неполадками в работе системы, сообщает МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники учреждения информируют посетителей о временном характере перерыва в работе. Полное восстановление обслуживания планируется после устранения всех технических неисправностей.

Гражданам, планирующим оформить заграничные паспорта, рекомендуется отслеживать актуальную информацию о возобновлении работы центра через официальные каналы связи. В ведомстве подчеркивают, что как только технические проблемы будут решены, услуга по выдаче биометрических паспортов будет восстановлена в полном объеме.