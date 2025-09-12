В Пестречинском районе РТ завершен ремонт дороги Казань – Салмачи – Куюки

В Пестречинском районе Республики Татарстан завершены капитальные работы на автомобильной дороге Казань – Салмачи – Куюки. Реконструкции подвергся участок протяженностью 2,8 километра, соответствующий IV технической категории.
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены:
Полное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия
Многослойное асфальтирование с применением смесей типа А16Нт, А22Нт и щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16
- Создание тротуаров из асфальтобетонной смеси типа А8Вл
- Установка бортовых камней и обустройство съездов
- Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью
Особое внимание уделено повышению безопасности дорожного движения:
- Модернизированы 4 светофорных объекта
- Установлены 54 опоры наружного освещения
- Размещены 156 дорожных знаков
- Построены 10 современных остановочных павильонов
- Нанесена дорожная разметка
- Смонтированы 5 водопропускных труб