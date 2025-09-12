В Пестречинском районе РТ завершен ремонт дороги Казань – Салмачи – Куюки

Республика
12 сентября 2025  11:27

В Пестречинском районе Республики Татарстан завершены капитальные работы на автомобильной дороге Казань – Салмачи – Куюки. Реконструкции подвергся участок протяженностью 2,8 километра, соответствующий IV технической категории.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены:

Полное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия

Многослойное асфальтирование с применением смесей типа А16Нт, А22Нт и щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16

  • Создание тротуаров из асфальтобетонной смеси типа А8Вл
  • Установка бортовых камней и обустройство съездов
  • Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью

Особое внимание уделено повышению безопасности дорожного движения:

  • Модернизированы 4 светофорных объекта
  • Установлены 54 опоры наружного освещения
  • Размещены 156 дорожных знаков
  • Построены 10 современных остановочных павильонов
  • Нанесена дорожная разметка
  • Смонтированы 5 водопропускных труб
