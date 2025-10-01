В поселках Советского района Казани установили 38 евроконтейнеров и 8 евросеток

В жилых массивах Советского района Казани проведено обновление контейнерных площадок. В поселках Константиновка, Вознесенское, Нокса и Станционные Дербышки установили 38 современных евроконтейнеров и 8 евросеток для сбора отходов.

Согласно информации УК «ПЖКХ», с начала года в Казани уже установлен 621 евроконтейнер для твердых коммунальных отходов и 514 контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца текущего года планируется дополнительно разместить 400 баков для ТКО и 300 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Модернизация инфраструктуры происходит на фоне ужесточения правил обращения с отходами, вступивших в силу с 1 сентября. Новые нормы запрещают складирование строительного мусора, растительных остатков, батареек и ламп в общих контейнерах.