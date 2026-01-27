В Раифе находят покой для души и чудеса на льду

Гости приезжают сюда со всех уголков России. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали здесь утром в один из самых морозных дней. И что же? Улыбаясь, мимо нас бойко прошла бабушка с палками для скандинавской ходьбы. За плечами у нее было несколько бутылей с водой. Женщина, не сбивая ритма, помахала нам рукой и пожелала крепкого здоровья. Возле одного из храмов мы познакомились с обаятельной жительницей Казани Светланой Николаевной. Женщина призналась, что к вере ее привел второй муж. Порою они бывают в Раифе по несколько раз в месяц, часто ездят в святые места по всей России.

- Здесь я нахожу успокоение для души, всегда разговариваю со святыми, - улыбнулась Светлана Николаевна. - Тем, у кого в жизни есть какие-то проблемы, всегда советую приехать сюда, тут ответы будто находятся сами собой.

Друзья Артем и Игорь приехали в Казань на несколько дней из Рязани. Молодые люди признались: услышали от казанцев, что обязательно надо побывать в Раифском монастыре.

- Мы очень довольны, - сказали ребята. - Теперь хотим приехать сюда летом!

Елена Циммерман и Татьяна Наумова приехали из Барнаула.

- Казань всегда казалась нам чем-то необычным, и вот наконец мы решили побывать у вас, конечно, не могли не заехать в Раифский монастырь, - улыбнулась Елена. - За несколько дней в вашем городе нам хотелось посмотреть архитектуру, пообщаться с людьми, собрать максимальное количество впечатлений. Здесь же мы познакомились со священнослужителями, все они очень приветливые. Экскурсию нам провел отец Николай. Мы в восторге!

Татьяна добавила, что испытывает огромную благодарность к тем, кто занимался восстановлением Раифского монастыря, и тем, кто сейчас поддерживает здесь порядок и красоту.

На заледеневшем озере на фоне далеких деревьев и голубого неба стоят ледяные фигуры, посвященные Крещению Господню. Никто здесь не захотел беседовать с корреспондентами… Мысли тут о другом - возвышенном. Поначалу мы расстроились. Вот показались молодые родители с плачущим ребенком в коляске. Малышу и годика нет. Как его ни качали в коляске, как ни уговаривали не плакать, он не умолкал. «Нам некогда говорить! Не видите, у нас ребенок никак не успокоится?» - сама, чуть не плача, ответила мне мама. А еще и крепкий мороз… Но стоило только родителям дойти до ледяного креста, случилось чудо: малыш сразу успокоился. Встревоженные родители вздохнули и поблагодарили невидимого спасителя.

Возле «Кошкиного дома» всегда стоят поклонники пушистых мурлык. Кто-то приносит котикам еду, некоторые подходят и просто наблюдают. А вот сами котики ведут свою привычную кошачью жизнь - кто-то дремлет прямо в домике за стеклом, кто-то ест с аппетитом угощения, а некоторые играют друг с другом. Вот кому не страшны никакие морозы! У них всегда есть возможность погреться, и голодными их не оставят. Но гостей они встречают с интересом - похоже, любят быть в центре внимания. За мной, к примеру, ходил приветливый черный котик. Когда мы зашли с ним в ближайший магазин, он провел небольшую экскурсию по товарам, ловко проходя мимо стеллажей, а потом улегся на одном из стульчиков и задремал. Он тут, похоже, хозяин!