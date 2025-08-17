В результате ДТП на встречной полосе в Нижнекамском районе погибла женщина

Республика
17 августа 2025  22:59

17 августа в Нижнекамском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГАИ, 19-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan под управлением 56-летней женщины.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате лобового столкновения водитель Renault получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. Предварительно, одной из причин ДТП могло стать несоблюдение скоростного режима с учетом дорожных условий.

ГАИ Татарстана обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать ПДД, особенно в сложных метеоусловиях, и напоминает об ответственности за нарушения, приводящие к тяжким последствиям.

