В РФ стартовал прием заявок на конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

В 2026 году пройдет четвертый сезон международного конкурса для авторов экскурсионных маршрутов, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Проект реализуется программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Участвовать могут профессиональные экскурсоводы, музейные и архивные работники, педагоги, студенты, школьники от 12 лет и активисты патриотических клубов.

Заявки принимаются с 1 по 15 марта на платформе организаторов. После дистанционного обучения лучшие участники отправятся на очные этапы в Сочи и Смоленск в апреле, где представят свои маршруты.

В мае победители проведут экскурсии в разных регионах. Ожидается, что их посетят более 75 тысяч человек. Подробности — на официальном сайте конкурса.