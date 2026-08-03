В Татарстане стартовал приём заявок на медиаконкурс с призовым фондом 200 тыс.

С 3 по 16 августа в республике принимают заявки на участие в медиаконкурсе «Молодежные медиа ПФО». Победитель получит 200 тыс. рублей на реализацию собственного медиапроекта и возможность войти в окружные проекты.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что конкурс — это шанс заявить о себе и начать карьеру в медиа. Участниками могут стать жители Татарстана от 18 до 35 лет. Для этого нужно заполнить заявку и опубликовать работу «ВКонтакте» — видеовизитку на 30 секунд или пост/ролик на тему «Чем гордится мой регион?» с хештегом #МедиаПФО2026.

Два лучших участника представят республику в финале в Самарской области с 30 сентября по 2 октября. Организаторы — Фонд содействия гражданскому обществу ПФО, Минмолодежи РТ и АНО «Татарстан — территория возможностей» при поддержке ТРК «Волга 24» и АНО «Диалог». Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».