В России вступают в силу новые правила пребывания для иностранных граждан

С сегодняшнего дня, 11 сентября, на территории Российской Федерации начинают действовать новые миграционные правила. Как сообщили в МВД России, завершился срок действия специального указа, позволявшего иностранным гражданам легализовать свой статус пребывания в стране.

Согласно официальному заявлению ведомства, в отношении лиц, не урегулировавших свой правовой статус, будут применяться все предусмотренные законодательством меры воздействия, включая выдворение за пределы страны с последующим запретом на въезд в Россию.

Новые ограничения затронут широкий спектр гражданско-правовых отношений: нелегальные мигранты лишатся возможности заключать браки, определять детей в образовательные учреждения, управлять транспортными средствами и пользоваться ключевыми государственными услугами.

Отдельные положения касаются граждан Украины, имеющих постоянную регистрацию на территории этого государства. Для них предусмотрены упрощенные процедуры получения вида на жительство или непосредственного обращения с заявлением о предоставлении российского гражданства.

Для легализации своего статуса иностранным гражданам необходимо в срочном порядке обратиться в паспортно-визовые службы МВД или миграционные подразделения по месту фактического проживания. Ведомство подчеркивает, что с сегодняшнего дня начинается полномасштабное применение миграционного законодательства без переходных периодов и исключений.